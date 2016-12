Ponta asigură firmele din turism că va scădea TVA la 9% şi va emite norme pentru tichete de vacanţă

Guvernul ia în calcul scăderea TVA la 9% pentru întregul domeniu al turismului, a promis premierul Victor Ponta la deschiderea Târgului de turism, el precizând totodată că, în scurt timp, Ministerul Finanţelor va înainta şi normele de aplicare necesare emiterii tichetelor de vacanţă. Şeful Executivului a făcut aceste afirmaţii înaintea tăierii panglicii inaugurale a Târgului de turism, Ediţia 33, eveniment care are loc la Romexpo, şi după ce a ascultat discursul vicepreşedintelui Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea. "S-a menţionat aici despre cele două iniţiative recente (ale Guvernului-n.r.) care sunt venite să sprijine în mod fundamental dezvoltarea turismului. În primul rând, reducerea TVA la 9% pentru pachetele all inclusive şi pentru zona de alimentaţie. Am înţeles aluzia subtilă că ar trebui să extindem acest regim de 9% la tot ceea ce ţine de turism şi cred că această doleanţă extrem de legitimă se va regăsi în noul Cod fiscal", le-a promis Ponta reprezentanţilor companiilor din turism prezenţi la deschidere. Totodată, premierul a arătat că în următoarea perioadă va fi rezolvată şi problema tichetelor de vacanţă. "În problema voucherelor de vacanţă, am făcut primul pas. În general, în România ne iese primul pas, nu ne iese al doilea, şi anume normele de aplicare. Sper ca, în cel mai scurt timp, împreună cu Ministerul de Finanţe, să avem şi acest al doilea pas şi sunt convins că 2015, cu aceste două instrumente, va fi cel mai bun an pentru turismul românesc pe care l-am avut cu siguranţă din 1989 încoace", a mai spus Ponta. Industria turismului din România a pierdut de la începutul acestui an aproximativ 50 de milioane de euro pentru că nu se aplică legea voucherelor de vacanţă, care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie 2015, potrivit reprezentanţilor patronatelor din domeniu. Reprezentanţii agenţiilor de turism şi hotelierilor de pe litoral au cerut, vineri, demisia Simonei Man de la conducerea Autorităţii Naţionale pentru Turism, acuzând-o că blochează proiecte precum emiterea voucherelor de vacanţă şi aplicarea impozitului forfetar, iar Man le-a răspuns că de vină este birocraţia.