Ponta, audiat la DNA Oradea timp de o oră şi jumătate

13:56:48 / 13 Ianuarie 2016

romanii prostiti

Nici odata romanica na fost condusa mai bine in istorie de un guvern care tot ce a promis in campania electorala a si realizat in practica....Asta este reversul medaliei pe care Victor Ponta o plateste...Justitia basista ii cauta si n gaura curului poate i o gasi ceva ...rahat... In schimb traian basinosu da interviuri peste interviuri pregatind revenirea la cond tarii in ciuda dosarelor penale pe care le are si sant bagate la ....saltea de "justitia" oe care EK a firmat o.