Ponta, candidat oficial pentru Președinție

04:04:14 / 18 Septembrie 2014

primul in toate

Ponta are misiunea de a demonstra ca PSD , tartorul politicii iliesciene in Romania , impreuna cu aliatii sai recrutati dintre traseisti , arde de dorinta de a indrepta raul rezultat in cei 25 de ani de politicianism corupt si demagogic si de a ne ferici cu orice pret . In prezent , mai mult ca oricand , politica romaneasca si alegerile prezidentiale seamana cu o mocirla din fundul careia basicicile goale se ridica pleznind zgomotos si inutil (pentru cetateni ) . Ponta este primul care si-a depus dosarul , el considerandu-se , modest cum il stim, primul in toate , in special in plagiat si minciuni . Nici ceilalti candidati nu stau degeaba , si nici nu au voie sa stea . Pentru desemnarea candidatilor la presedintie , partidele au dat si inca dau lupte crancene pentru a alege dintre cei mai prosti si usor manipulabili din sanul lor . Pe masura ce acestia sunt gasiti si numiti , sunt ridicati pe umeri si dusi pe scena politica pentru ca fiecare sa-si demonstreze talentele in oratorie demagogica . Sa fim atenti . Situatia ne impune sa alegem raul cel mai mic (singura alternativa in Romania) dat fiind lipsa de valori si caractere . Degeaba vom plange cu lacrimi de crocodil si vom protesta dupa alegeri , cand vom constata ca nimic nu se schimba in bine . Oare va veni ziua cand vom intelege semnificatia proverbului “ da-i Doamne romanului mintea cea de pe urma “ ?