Ponta: Codul fiscal este bun pentru toți cetățenii care trăiesc în România

Premierul Victor Ponta a declarat luni că noul Cod fiscal este bun pentru toți cetățenii României, pentru toate firmele private românești sau cu capital străin care au investit în ultimii ani în țara noastră. "Discuția despre Codul fiscal are un an și jumătate. Cu toată lumea am discutat — cu mediul de afaceri, cu sindicatele, cu Senatul, cu Camera Deputaților, cu toată lumea, am venit cu toate calculele... Nu pot să-l acuz domnul pe Isărescu, nu a zis niciodată că e bun Codul fiscal. Doar acum a zis că nu-i bun. Dar, știu sigur că domnul Iohannis anul trecut spunea dacă îl votați pe Ponta crește taxele și impozitele, el a zis votați-mă pe mine că eu scad la 19% TVA. Uite că acum Ponta ăla pe care nu trebuia să-l votați (...) scade taxele. Sunt sigur însă că acest Cod fiscal va fi din nou votat în Parlament", a mai spus premierul.