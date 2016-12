Ponta dă OK-ul pentru şeful PNL-ist de la Fisc

Şeful ANAF nu va fi schimbat din funcţie atât timp cât va îndeplini planul de încasări la buget sau îl va depăşi, a declarat ieri premierul Victor Ponta, arătând că este foarte mulţumit de activitatea Fiscului din ianuarie, când încasările au crescut cu 9%. „Acolo e simplu: cât timp are încasări în plan sau mai mari, sunt mulţumit. Cât timp le are sub, nu mai sunt mulţumit şi îl schimbăm“, a spus tranşant premierul. Cu o zi în urmă, Gelu Ştefan Diaconu, susţinut de PNL, declara că nu va demisiona de la conducerea ANAF, deoarece un astfel de gest ar avea posibile consecinţe ireparabile asupra bugetului de stat. Pe de altă parte, liderul liberalilor, Crin Antonescu, a punctat că Diaconu va fi exclus din partid dacă nu doreşte să se conformeze deciziei de a ieşi de la guvernare.