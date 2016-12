Ponta, desemnat candidat la Preşedinţie

12:32:41 / 13 Septembrie 2014

Duru a descoperit culoarea politicianului bine intentionat

Mai nicu duru ,tu judeci cu curu?Pai cum sa ajungi ma la mana rusilor?Ca nu inteleg?Domnu,Presedinte,Domnu Ponta ne-a asigurat ca avem potenta sa devenim independenti din punct de vedere energetic,mai mult putem si exportam.Sti cam de cind si cine a vrut sa fie independent si sa nu depinda nici de occident si nici de orient?Pai vezi ca stii.Nu ai vazut ca suntem bogati in gaz de shist pe care ,,niste tarani''de la Pungesti se bat sa nu-i lase pe americani sa-l exploateze,si asta acum cand Ponta nu este la putere.Crezi oare ca-l pastreaza pentru rusi?Crezi ca are Ponta putere si indrazneala sa -i alunge pe ameicani din M.Neagra ca sa nu mai caute gazsi petrol?Ai vazut cum ii aresteaza pe patronii care se ocupa de asfaltari pentru niste asa zise evaziuni?Da?dar cu aia de la Bechtel ce s-a intamplat?Au furat cit au putut si cind s-au suparat sa plece au mai primit si bani de drum.Durule,fa-ti singur ordine in curte nu astepta sa vina prietenii sa-ti faca mangealic in acareturi.Avem aceasi clasa politica indiferent ca se dau de stanga sau dreapta.Toti au acelasi interes.Care?Daca nici pana acum nu l-ai sesizat da-te in continuare dur.Nu orientarea politica declarata conteaza,ci urmarea ,consecintele faptelor politice acelor care sunt la guvernare.