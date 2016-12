Ponta e mândru de munca pentru teza de doctorat

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că este mândru de munca sa pentru teza de doctorat şi pentru că a fost cel mai tânăr reprezentant al României în cadrul comisiei pregătitoare de la New York: \"Această comisie a pregătit regulile de procedură şi a definit infracţiunile din cadrul curţii penale internaţionale\". Întrebat de ce în CV-ul său nu se mai regăseşte masteratul în Drept Penal Internaţional efectuat la Universitatea din Catania în anul 2000, Ponta a explicat că \"nu mai e cazul să se mândrească foarte mult\": \"CV-ul meu ca prim-ministru trebuie să cuprindă doar ceea ce ţine de studii şi ceea ce-mi cere legea. În continuare, sunt foarte mândru de ceea ce am făcut ca procuror, de ceea ce am făcut ca student. Am fost un student şi un elev cu rezultate bune\". El este acuzat, în revista Nature, că ar fi copiat, în lucrarea sa de doctorat din 2003, în Drept, părţi substanţiale din lucrări deja publicate, fără a fi citate corespunzător. Revista punctează că, dacă aceste acuzaţii vor fi dovedite, ar putea conduce la demisia premierului. Un articol similar, legat de plagiatul lui, a fost publicat şi de ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung. La nivel naţional au apărut reacţii care pot fi structurate pe o gamă extrem de largă. Istoricul Zoe Petre consideră că scandalul de plagiat a fost creat premeditat, pentru a se lovi în imaginea premierului. Ponta le-a prezentat, ieri, jurnaliştilor lucrarea sa de doctorat, aratând că la finalul lucrării sunt trecuţi inclusiv autorii pe care este acuzat că i-ar fi plagiat: \"La drept, e mai dificil să inventezi lucruri, trebuie să scrii despre instituţii care există deja (...) Mai mult, cel căruia sunt acuzat că i-am plagiat lucrarea este cel care a scris o prefaţă extrem de elogioasă la lucrarea mea de doctorat”. (A.M.)