Ponta: „Eu nu pot nici să tai, nici să măresc bugetul cuiva; să nu-i mai prostim pe oameni”

Premierul Victor Ponta a declarat, astăzi, că el nu poate nici să taie, nici să majoreze bugetul cuiva, cu referire la bugetul DNA, şi a făcut apel la „a nu-i mai prosti pe oameni în continuare şi la a nu le mai spune minciuni pe această temă”. „Vreau să explic încă o dată, pentru toţi cetăţenii Românei, dincolo de faptul că Ponta, ieri, a tăiat bugetul DNA. Eu nu am acces la datele din bugete, atât timp cât ele sunt la fiecare ordonator de credite. (...) Aşa încât, dacă vrem să le spunem oamenilor adevărul, să nu-i mai prostim în continuare, cu Ponta care taie bugetul... Ponta nu poate nici să-l taie, nici să crească bugetul”, a spus Ponta. El a precizat că are un rol logic şi legal, într-un lanţ de bun simţ, în construcţia bugetului. „Eu am un rol, ca prim-ministru, într-un lanţ de bun simţ, logic şi legal, pe care trebuie să-l explicăm oamenilor ca să nu ne batem joc tot timpul şi să le spunem minciuni, cum Ponta taie bugetul cuiva. Nu pot nici să-l tai, nu pot nici să-l măresc, pentru că e vorba despre date care ţin de cheltuieli de persanal, bunuri, servicii, titluri executorii”, a adăugat Ponta. „Ăsta este adevărul, toate celelalte discuţii din presă din păcate induc nişte lucruri care nu sunt adevărate. Eu nu fac bugetul, fiecare instituţie îşi face propriul buget, îl propune mai departe, iar noi îl propunem către Parlament. Parlamentul este cel care îl adoptă, dar preşedintele României este cel care trebuie să îl promulge”, a mai spus Ponta. El a precizat că ministrul Bugetului, Darius Vâlcov, este cel care a coordonat acest aspect.