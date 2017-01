Ponta își anunță la 1 august candidatura la Preşedinţie

Social democrații îl văd pe Victor Ponta drept candidatul ideal pentru alegerile prezidențiale din acest an. Liderul PSD a explicat, ieri, strategia pusă la punct împreună cu liderii partidului la reuniunea de la Orăștie, subliniind că cei care, în loc să munceacă în campania electorală, se bat pentru șefia PSD au sabia deasupra capului: "Am învățat în doi ani și jumătate că România are o șansă să progreseze, să fie puternică, să fie bogată dacă președintele și primul-ministru trag în aceeași direcție. Așa am intrat în NATO, așa am intrat în UE, așa am făcut creștere economică. Când președintele se ceartă cu prim-ministrul, o luăm în jos". Premierul admite că jocurile din interiorul PSD pentru funcția de președinte al formațiunii pot duce la implozia partidului și deturnarea prezidențiabilului din drumul către Cotroceni. El spune că este foarte probabil ca, pe 1 august, să îşi anunţe oficial intenţia de a candida la prezidenţiale. Comitetul Executiv urmează să facă propunerea la Consiliul Național, convocat în 1 august, iar congresul, care va avea loc după 10 septembrie, să valideze candidatura. Pe de altă parte, Consiliul Național al PC, convocat astăzi, va alege vicepreşedinţii formaţiunii şi va adopta o rezoluţie care va preciza clar că partidul susţine candidatura premierului Victor Ponta la Preşedinţie. Rezoluția respectivă va specifica însă că, în cazul în care PSD va avea altă opţiune, conservatorii își vor rezerva dreptul de a-și desemna un candidat propriu.