Ponta i-a dojenit pe tinerii social democraţi

În cadrul lucrărilor Şcolii de vară a luat cuvîntul şi fostul preşedinte al organizaţiei de tineret a PSD, Victor Ponta, care nu a scăpat ocazia să îi dojenească pe tineri pentru că nu sînt prea vizibili pentru presă şi opinia publică. Ponta i-a îndemnat pe tineri să iasă în faţă, în rubricile politice ale mass-media. “Vreau să redeveniţi acea parte a partidului pe care nu o iubeşte nimeni, dar de care are toată lumea nevoie. Eu mai am două săptămîni şi fac 35 de ani şi scap de dictatura voastră, a tineretului. În anii în care aţi stat voi sub dictatura mea, nimeni nu v-a putut ignora. Vreau ca, pînă la alegerile pentru Parlamentul European, să citesc în presă, nu la rubrica mondenă, ci la pagina de politică internă, cel puţin zece lucruri făcute de TSD. Am ajuns să fim la concurenţă mediatică cu şcoala de vară a femeilor PD? Cine sînt femeile PD? Probabil că erau la plajă şi le-a invitat domnul preşedinte la vila de protocol”, a spus ironic Ponta. El i-a atacat şi pe actualii miniştri ai Guvernului: “Ministrul de Justiţie a terminat o facultate care s-a desfiinţat şi este lector la o facultate care nu mai există. Săptămîna trecută a fost dată o hotărîre de Guvern care mai ţine în viaţă încă un an facultatea aceea din Iaşi, pentru ca ministrul să nu îşi piardă funcţia de lector cu delegaţie. Ştiţi ce înseamnă lector cu delegaţie: avem o pilă şi nu ştim ce să facem cu ea”, a mai spus Ponta. La rîndul său, preşedintele PSD, Mircea Geoană, a apreciat “că Victor Ponta a fost puţin nedrept”, pentru că PSD se află în opoziţie, context mai dificil pentru afirmarea partidului. “Dacă va trece legea pentru votul uninominal, în mod sigur că vor exista mai mulţi tineri şi tinere care se vor afirma în Parlament”, a fost de părere Geoană, care a adăugat: “Sînt foarte mulţumit de tinerii social democraţi. Se dovedeşte încă odată că avem cea mai mare şi mai puternică organizaţie de tineret din România. Acum încercăm să îi mobilizăm pentru alegerile europarlamentare şi sînt hotărît să îi promovăm cu şi mai multă energie în perioada care urmează”.