Ponta: Îmi pare rău de ce i se întâmplă lui Mazăre, are şi el dreptate

Preşedintele PSD, Victor Ponta, şi-a exprimat regretul faţă de situaţia în care se află primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi de intenţia acestuia de a demisiona din funcţiile politice deţinute, precizând că acesta are dreptate şi că va avea cu Mazăre şi o discuţie telefonică. "Sincer, îmi pare rău de ce i se tot întâmplă. Are şi el dreptate, dar asta e, trebuie să mergem mai departe", a spus Ponta. Întrebat cum comentează afirmaţia lui Mazăre, care s-a arătat supărat pentru faptul că nu îl mai sună niciun lider de la Bucureşti şi a acuzat că PSD este un partid "complexat", Ponta a afirmat: "Complexat nu e, îmi pare rău. Uite, o să-l sun eu, dar probabil că cine mai are curaj să vorbească la telefoane în ziua de azi ?...", a afirmat Ponta. Referitor la remarca lui Mazăre că oricum ar fi fost dat afară din funcţia de preşedinte al PSD Constanţa în urma modificărilor care vor fi aduse statutului partidului, Ponta a cerut ca lucrurie să nu fie amestecate. "Nu, asta-i o altă discuţie, nu încurcaţi lucrurile. Repet, chiar îmi pare rău de ce i se întâmplă şi chiar n-am avut niciodată nicio chestiune publică. Dacă vreodată am avut ceva de reproşat, o fac în privat. Dar cred, într-adevăr, că stilul ăsta, în care nu poţi sta nici la primărie, nici nicăieri, toată ziua apare o altă problemă, chiar îl înţeleg”, a conchis Ponta. Primarul Constanței, Radu Mazăre, a anunțat, aseară, că a demisionat din funcția de președinte al PSD Constanța, pe care o ocupa din anul 2003, precizând însă că rămâne în continuare membru al partidului.