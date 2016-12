Ponta, împins să candideze la prezidenţiale

CINE CANDIDEAZĂ? La nivelul PSD există multe voci care spun că social-democraţii ar trebui să vină cu propriul candidat la alegerile prezidenţiale din 2014, chiar dacă protocolul USL spune cât se poate de clar că viitorul candidat la prezidenţiale, care va fi susţinut şi de PSD, este Crin Antonescu. Dar nu numai în PSD se vorbeşte despre o candidatură proprie, numele vehiculat fiind Victor Ponta, ci şi în afara partidului. De exemplu, preşedintele Traian Băsescu îl vede pe Victor Ponta candidat la alegerile prezidenţiale, dar nu şi câştigător. Bineînţeles că în această perioadă vorbim despre pure speculaţii lansate de persoane care nu vor o continuare a USL, cel mai mare susţinător al acestei ipoteze fiind chiar Băsescu, cel care se teme că un USL cu un candidat unic nu ar oferi nicio şansă unui candidat sprijinit de el.

PRESIUNI Preşedintele PNL, Crin Antonescu, în continuare candidatul USL pentru prezidenţialele din 2014, a afirmat că el crede că există presiuni atât din interiorul PSD, cât şi din zona unor oameni influenţi din cadrul serviciilor pentru o candidatură a lui Victor Ponta la alegerile prezidenţiale. „Fără să acuz pe cineva, spun doar că din zona unor oameni influenţi din servicii se doreşte să candideze Victor Ponta, pentru că nu se doresc alte experimente. În afară de asta, Ponta este un om care, fiind şi prim-ministru, arătând destule calităţi în această perioadă, este un candidat perfect. Nu poţi lua aşa pe oricine, pe motiv că este un partid mare. Am văzut în 2009 un candidat destul de celebru şi totuşi nu a mers treaba”, a declarat Antonescu. Premierul Victor Ponta a afirmat la rândul său că nu au existat şi nu există presiuni asupra sa. „Cred că era de la Roşca Stănescu povestea asta. Dar sper că Crin nu mai crede în poveştile lui Roşca Stănescu, că l-a dat afară acum”, a replicat Ponta. Nici vicepremierul Liviu Dragnea nu îl vede pe premierul Ponta presat de cineva, mai ales de servicii. „Eu nu am contact cu serviciile secrete, poate domnul Antonescu are aceste legături şi e bine să vă răspundă dumnealui. Nu-mi pot da seama la ce s-a referit, dar nu-l văd pe Victor Ponta un om foarte presat, l-am văzut că e un om care gestionează foarte bine actul de guvernare şi este în stare singur să ia deciziile cele mai bune”, a spus Dragnea.