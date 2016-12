Ponta încearcă să ridice barierele birocratice dintre România şi Moldova

Premierul Victor Ponta s-a aflat, ieri, la Chişinău, unde a avut o serie de convorbiri cu omologul său, Vlad Filat. Întrebat de jurnalişti dacă schimbarea recentă a şefului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie are ca scop \"penalizarea\" moldovenilor care l-au simpatizat mereu pe Traian Băsescu, Ponta a răspuns că nu acesta este scopul, ci aplicarea mai bună a legii. El a susţinut că a fost întotdeauna un partizan al ideii că, indiferent de anumite nemulţumiri existente pe plan european, România are o datorie istorică de a procesa şi a acorda cetăţenia română celor din Republica Moldova. Ponta a anunţat că îi va solicita noului preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie să plece, săptămâna viitoare, în R. Moldova, pentru a elimina barierele birocratice care au blocat rezolvarea multor cereri de redobândire a cetăţeniei române. De asemenea, premierul i-a asigurat pe oficialii Guvernului moldovean că România va asigura condiţii de studiu pentru 5.000 de tineri din Republica Moldova şi va căuta soluţii pentru recunoaşterea vizelor Schengen pe teritoriul românesc. (A.M.)