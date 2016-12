Ponta ironizează Puterea: “Eu sunt Mefisto…”

IRONII Liderii partidelor din opoziţie au fost mereu ţinta coaliţiei de guvernare, care a dat vina pentru eşecurile măsurilor aşa-zise anticriză pe Victor Ponta sau Crin Antonescu. Ca atare, preşedintele PSD, Victor Ponta, dedică Puterii o postare ironică pe blogul său, intitulată “Despre criză, ideologii şi alte subiecte TABU”. Ponta a “recunoscut”: “Eu sunt Mefisto! Am îngropat Grecia şi mă pregătesc să distrug moneda unică; asta după ce am împiedicat în mod mişelesc intrarea României în Spaţiul Schengen; ca să nu mai pomenesc faptul că am blocat reforma Justiţiei şi menţin cu satisfacţie MCV-ul asupra ţărişoarei noastre! Şi, continuând cu mârşăviile, mă pregătesc în taină mare să-l aduc prim ministru, din 2012, pe Adrian Năstase (nu contează dacă vrea sau nu, eu tot îl aduc)! Eu, Victor Ponta, crescut lângă Gara de Nord din Bucureşti, remarcat la Facultatea de Drept doar pentru că eram căpitanul echipei de baschet, procuror “comunist” (aşa spune Boc despre perioada 1996-2001!!!) şi apoi servitor “imatur” al lui Adrian Năstase, pus în funcţia de şef al PSD de acelaşi Adrian Năstase plus, inevitabil, Ion Iliescu. Eu fac toate acele lucruri cumplite descrise în paragraful de mai sus! Noroc că m-au demascat Udrea, Igaş, Anastase, Macovei şi Cristi Preda - Europa poate respira uşurată”. Ponta menţionează că nu doreşte să poarte polemici ideologice cu personajele respective, deoarece “ar fi o pierdere inutilă de energie”: “Chiar şi cu dl. Băsescu - şeful bufonilor, paharnicilor şi domnişoarelor de onoare menţionate mai sus - nu cred că merită”.

7 ANI CU UN PREŞEDINTE DE DREAPTA În opinia sa, merită însă să scrie pe blogul său ce crede el cu adevărat despre criză, care sunt cauzele acesteia. El trece în revistă perioada 2008-2011 şi arată cum numai în doi ani economia şi echilibrul social au fost pulverizate, în timp ce ultimele “bucate din cămară” - Tarom, CFR, acţiunile la Petrom, companiile energetice şi aurul de la Roşia Montană - vom fi obligaţi să le vindem rapid: \"Viitorul nu sună deloc bine\". Ponta susţine că, “în ciuda eforturilor disperate ale lui Băsescu&Co”, el este convins că USL va câştiga următoarele alegeri şi atunci percepţia sa asupra acestui fenomen care zguduie lumea actuală ar putea deveni chiar importantă pentru România. El susţine că “trebuie să fii ori foarte ignorant, ori foarte ticălos ca să vorbeşti despre criza generată de guvernele socialiste”: “România a fost condusă în ultimii 7 ani de un preşedinte şi doi premieri de dreapta (în măsura în care Băsescu şi PDL, aşa impostori cum sunt ei, fac parte din Partidul Popular European); iar adevărata bombă a Europei este în acest moment nu Grecia (de o anvergură ce poate fi ţinută sub control), ci Italia, condusă de “socialistul” Berlusconi!”.