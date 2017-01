Ponta îşi dispută cu Băsescu reprezentarea României la Bruxelles

VIZITE Premierul Victor Ponta a declarat, joi seară, că a „primit cu satisfacţie mesajele pozitive“ ale liderilor europeni cu care s-a întâlnit la Bruxelles, iar comunicarea cu reprezentanţii UE va continua, în perioada următoare urmând să facă vizite miniştrii Agriculturii, Justiţiei şi de Externe. „Mesajul principal pe care am vrut să-l dau a fost acela al unei schimbări de Guvern pe considerente de politică internă, care vor aduce şi schimbări de politică în ceea ce priveşte în mod obişnuit dezvoltarea economică, abordarea socială, dar şi predictibilitate şi stabilitate a poziţiei României faţă de obligaţiile pe care ni le-am asumat pe plan european şi pe planul raporturilor noastre în cadrul NATO“, a declarat Ponta la finalul vizitei sale la Bruxelles, adăugând că vizita celor trei miniştri de săptămâna viitoare va avea un rol foarte important pentru că MCV-ul constituie o prioritate pentru eforturile depuse pe plan european pentru a primi acceptarea în Spaţiul Schengen. Victor Ponta a efectuat, joi, o vizită la Bruxelles, în cursul căreia a avut o întrevedere cu Martin Schulz, preşedintele Parlamentului European, cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politică regională, cu Anders Fogh Rasmussen, secretarul general al NATO, fiind însoţit de ministrul Apărării, Corneliu Dobriţoiu, şi de ministrul Dezvoltării, Eduard Hellvig.

CONSULTĂRI PREŞEDINTE - PREMIER Întrebat dacă există pericolul ca returnările de CAS să nu mai poată fi acordate dincolo de cele trei luni deja anunţate, Ponta a asigurat că nu este nicio problemă în acest sens. El a explicat că banii necesari acoperirii sumelor, dincolo de cele trei luni deja asigurate, vor fi alocaţi prin rectificarea bugetară de la mijlocul anului. Premierul a reiterat că alte măsuri din programul USL, privind cotele diferenţiate de impozitare de 8%, 12% şi 16%, TVA diferenţiat, reducerea contribuţiilor sociale vor fi incluse doar în proiectul de buget pentru 2013. Totodată, Ponta a anunţat la întoarcerea de la Bruxelles, că a stabilit pentru săptămâna viitoare o întâlnire cu preşedintele Traian Băsescu în care să discute teme de politică externă, pentru consultarea asupra unui punct de vedere unitar în reprezentarea României. „Respect prevederile constituţionale privind rolul preşedintelui României şi atribuţiile pe care le are referitor la politica externă, dar, în egală măsură, Guvernul are propriile atribuţii. Sunt câteva teme de politică externă în care am o viziune diferită de a domnului preşedinte Băsescu şi politica externă este un domeniu în care nu e bine să vorbim pe două voci“, a spus Ponta.

COABITARE? Referitor la acest subiect şi-au dat şi pedeliştii cu părerea. Cristian Preda avertizează pe blogul personal că România va avea doar un vot şi că nu poate vorbi decât cu o singură voce. „Pentru a evita situaţii penibile, e nevoie - evident - de o negociere inteligentă şi, aş adăuga, elegantă“, a scris pedelistul, sugerând că ar fi bine ca vocea să fie cea a preşedintelui Traian Băsescu. La rândul său, preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat că o bună coabitare preşedinte-premier depinde de Traian Băsescu, dar acesta n-a arătat dialog pentru conlucrare. Fostul şef al statului consideră că la Consiliul European ar trebui să meargă atât preşedintele, cât şi premierul, arătând că, dacă merge doar primul, va fi o continuare a unui „abuz“.