Ponta: “La INS voi numi un specialist cu credibilitate”

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că vicepreşedintele INS, Beatrix Gered, va gira conducerea acestei instituţii până la numirea unui specialist cu credibilitate şi fără culoare politică. \"La INS urmează să numesc un preşedinte cu credibilitate. Nu am spus că o voi numi pe doamna Gered preşedinte, dar când am vrut să asigurăm interimatul am întrebat care dintre cei trei vicepreşedinţi actuali este cel mai vechi şi am aflat că doamna Gered este\", a spus Ponta. Fostul preşedinte al INS, Vergil Voineagu, a fost demis de către premierul Victor Ponta de la conducerea Institutului Naţional de Statistică.