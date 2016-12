Ponta, la un pas de a fi exclus din PSD

07:36:08 / 16 Decembrie 2016

Deocamdata...

E singurul politician care ce a promis in camp electorala a si facut.Sa iei tara dupa o guv mafiota basista care nu a lasat nimic in picioare si so duci pe loc 1 UNU in ....UE nu e la indemana oricui. Asa este victoria asta magnifica contra basismului dictator ...acum liberal...se datoreaza in mare parte LUI...A fost luat la tinta de propaganda de sistemul de binomul basist liberal tot mandatul sau inclusiv mama sau cumnatu .Si totusi cu tot binomul Stalinist in spate ...in caraca...a reusit ce alti au distrus sa redea incredere unui neam care 10 ani ne a subjugat....Dzeu si a intors fata catre poporul roman prin.....Victor PONTA....dupa cosmarul basist.!!!