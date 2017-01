Ponta: „Menținem TVA redusă la pâine!“

08:31:49 / 07 August 2014

Minciuni

Aiurea! Painea este mai scumpa decat inainte de reducerea TVA. Faceti o comparatie la Cora. 4 chifle cu seminte de dovleac care costau inainte de reducerea TVA 3, 33, costa acum 3,59. Si exemplele pot continua. Protectia consumatorilor ar trebui sa faca un control la Cora ca sa vada cum un pret este afisat la raft si altul il vezi pe bon la casa. In plus, toate preturile sunt marite cu nerusinare in sezonul estival. De exemplu, apa Tusnad de la 2,00 la 2,59 adica cu peste25%. suntem tara lipsei de lege si ordine!