Ponta nu a plagiat în teza de doctorat

Ministerul Educaţiei a respins raportul Universităţii din Bucureşti care a susţinut că Victor Ponta a plagiat şi a avizat favorabil Hotărârea Consiliului Naţional de Etică (CNE), care a decis că premierul nu a copiat teza sa de doctorat. În consecinţă, s-a decis să nu îi se retragă premierului titlul de doctor. Ministerul Educaţiei precizează, în explicaţia dată jurnaliştilor, că \"Direcţia Generală Juridică a constatat că doar CNE are competenţa legală de a soluţiona sesizările cu privire la abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare pentru persoanele care se încadrează în excepţia prevăzută de art. 42 alin.(3) din Legea 206/2004. Ca atare, Comisia de Etică din cadrul Universităţii Bucureşti nu avea competenţa legală de a soluţiona, de a cerceta şi dispune în cazul expus mai sus\". În perioada în care s-a pus sub semnul întrebării doctoratul său, premierul Victor Ponta a spus că nu va renunţa la titlul său de doctor în drept, deşi era conştient că ar fi putut deveni o vulnerabilitate în cariera sa politică: \"Povestea cu doctoratul a fost o rană puternică. S-a închis. Cicatricea o să rămână. Cicatricea asta va fi ca flota domnului Băsescu. Şi peste 20 de ani o să-mi zică cineva de ea\". (A.M.)