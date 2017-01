Ponta, preferat în opțiunile românilor pentru prezidențiale

23:14:09 / 15 Iulie 2014

DACA SI PONTA ESTE UN OM CINSTIT , NU SE ANTURLICA CU PARTIDUL LUI TIGANUL VOICULESCU , HOTUL HOTILOR SI ANAINTE SI DUPA REVOLUTIE.

IN CIUDA TINERETII , ESTE UN PLAGIATOR , MAI PE ROMANESTE SI ANTELESUL TUTUROR , UN HOT , SCOLIT LA SCOALA DE PARTID COMUNIST A TIGANULUI DAN VOICULESCU , CE A ANVATAT LA ACEASTA SCOALA DE PARTID TIGANESC ? MINCINI , HOTII SI TOT CE ESTE MAI RAU IN CARACTERUL UNUI OM , DE CAND ESTE PRIM MINISTRU A FACUT CEVA BUN PENTRU ACEST POPOR , NU , NU LOCURI DE MUNCA , TAXE CAT MAI MARI , SOMAJ PE BANDA RULANTA , SCUMPIRI PESTE SCUMPIRI LA TOATE SI LATOT , IN SCHIMB TOATA ZIUA SE CEARTA CU BASESCU , ASTA ASA IN FATA ELECTORATULUI SA-SI PREGATEASCA SCAUNUL DE PRESEDINTE LA COTROCENI , SI INTREB A FACUT ACEST HOT PLAGIATOR CEVA BUN PENTRU ACEST POPOR ? NU SI-A VAZUT NUMAI INTERESELE PERSONALE SI DE GRUP PESEDIST , CA PARTID NU POT SA-L NUMESC , ASA CA CUM VA ASTERNETI ASA DORMITI , SAU PE CINE VOTATI ACEIA VA PUNE STREANGUL DE GAT , SAU VI-L PUNETI SINGURI , DE TRAIUL GREU PE CARE VI-L FACE ALESII VOSTRI , CA SLAVA DOMNULUI SERVICIILE MEDICALE LE PLATIM LA FEL CA PE VREMEA LUI BASESCU , MEDICAMENTE CUMPARATE , SPITALIZARE PLATITA , BASCA MITA LA DOCTORI IN PLUS NE IA SI BANII LA CNSAS , OBLIGATORIU , DE CARE NOI NU BENEFICIEM CU NIMIC , INTRA CUI BUZUNARE INTRA BANII CONTRIBUABILILOR ? CA NEMANCAT MAI POTI SA STAI O ZI , DAR FARA MEDICAMENTE NU POTI , IAR ASTEA NE COSTA TOATA PENSIA , SAU SALARIUL , SAU SOMAJUL , DACA IL MAI AI , SI PUN ANTEBAREA , CU CE A VENIT IN PLUS BUN PENTRU VIATA ACESTUI POPOR , FATA DE BASESCU , ASTA POTI SA-L NUMESTI UN OM CU CARACTER , CAND TOATA ZIUA SE CEARTA CU BASESCU SI NE MAI SI PONEGRESTE PE LA PORTILE UE , CA-I PLACE CUM SE INTELEG PRESEDINTELE GERMANIEI CU ANGELA MERCHEL , PAI AIA LUPTA PENTRU BUNASTAREA POPORULUI LOR SI NU PENTRU INTERESE DE PARTID SI GRUPURI APROPIATE PARTIDULUI , CUM ESTE PSD-ul , O SA-L PLANGETI PE BASESCU , ASA CUM A FOST , A SPUS LUCRURILOR PE NUME , CAND JUSTITIA ESTE MAI PRESUS DECAT FRATELE LUI , NU UN MINCINOS SI HOT CA ACEST PLAGIATOR PONTA , CARE IA ANTINS ACEASTA CAPCANA LUI BASESCU CU TOTI TIGANII SI MILIOANELE DE EURO , CA SA SE VADA EL PRESEDINTE .