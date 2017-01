Ponta, prezidenţiabil?

15:30:13 / 07 Aprilie 2014

Paiatele lui felix

Nu vi se pare ca tote aceste declaratii (Ponta-Antonescu), sunt defapt niste maimutareli? Eu personal m-am saturat de mistocarelile acestor doi oameni. Ce nu inteleg acesti doi este faptul ca ei au fost investiti, prin votul majoritatii, (NU al meu) pentru a muncii in folosul comunitatii. Ori ei se dau spirituali. In loc sa puna osul la treaba, au mereu o gluma ,,buna,, la ei. Ei fac si desfac totul la televizor, pe facebook, pe blog, dar in niciun caz la locul de munca, parlament si guvern. Asteptarile au fost mari, (bine eu nu inteleg cum poti avea asteptari de la niste oameni imaturi), dar toate acestea au fost inselate. Au reusit chiar performanta, ca in lipsa opozitiei, sa provoace o criza guvernamentala. Si binenteles tot Basescu e de vina. Circari in toata regula.