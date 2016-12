Ponta rămâne candidatul USL la funcţia de premier

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că nu crede că Uniunea Social Liberală (USL) va demara un nou proces de suspendare din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu, dar şi-a exprimat convingerea că şeful statului va numi, după alegerile din 9 noiembrie, un prim-ministru din partea USL: \"Nu cred că se va merge pe o soluţie de conflict, adică Traian Băsescu să nu recunoască votul şi să numească, nu ştiu, pe Blaga sau pe Neamţu prim-ministru. Cred că, fără mare plăcere, va numi premierul de la USL\". Totodată, el s-a arătat convins că \"nici măcar un parlamentar USL nu se va duce prin uşa din spate pe la Cotroceni ca să fie făcut premier\". Ponta a adăugat: \"Sigur că experienţa noastră cu Traian Băsescu justifică neîncrederea. Pe de altă parte, eu nu am încredere în Traian Băsescu, dar am foarte mare încredere în partenerii mei din PSD, PNL şi din celelalte partide din USL. Această încercare de a ne despărţi există de când s-a format USL. Ţineţi minte că ne-a chemat separat la consultări la Cotroceni şi de fiecare dată am mers împreună\".

DECIZIE Întrebat dacă ar renunţa la postul de premier doar ca USL să se menţină la guvernare, Ponta a afirmat că \"important este proiectul politic\": \"Întodeauna am considerat că nu se ţine totul într-un singur om şi că trebuie să fie Ponta sau Antonescu, important este proiectul nostru politic, dar conform statutului fiecăreia dintre partidele componente (...) s-a votat cine este candidatul USL pentru funcţia de premier. Eu nu m-am emanat de undeva... Decizia personală a mea este - în măsura în care USL câştigă majoritatea absolută - de a fi în continuare candidatul USL pentru funcţia de prim-ministru\".