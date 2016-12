Ponta, reclamat că refuză decorarea locotenenţilor lui Băsescu

HĂITAŞUL-ŞEF Am descoperit zilele acestea că preşedintele (încă) în funcţie are un nou hobby: hăituirea premierului. Dar nu oricum, ci cu ajutorul Curţii Constituţionale a României (CCR), adică acea instituţie “mobilată” cu prieteni apropiaţi lui, gen procurorul Daniel Morar, Augustin Zegrean (care nu a activat deloc în magistratură, nu a avut o carieră universitară, nu are doctoratul în drept şi nu are nici operă juridică, dar a fost membru PDL!). Ei bine, chiriaşul din grădina Cotroceniului a avut, de-a lungul anilor, un hobby mai vechi: oferirea de decoraţii, medalii şi ordine de tot felul. Au existat diverse persoane, unele merituoase, altele nu, care au beneficiat de “atenţia” preşedintelui. El dădea medaliile, premierul de atunci le semna. Era totul ok. De data asta, Victor Ponta nu este dispus să accepte decorarea oricui.

BĂTĂLIA PE SESIZĂRI Să vă explicăm. “Fermierul” de Nana a vrut să-i decoreze pe unii membri ce au asigurat conducerea Institutului Cultural Român (ICR) în perioada 2005-2012 (gen Horia-Roman Patapievici, Tania Radu, Mircea Mihăieş). Nu ştim ce fapte de vitejie au făcut, însă ne amintim că ICR a fost instrumentul de campanie al marinarului în acea perioadă. Când premierul a refuzat semnarea decretelor, Ponta a spus „Nu”. Asta l-a enervat pe marinarul-fermier care a transmis CCR o sesizare care vizează tocmai refuzul lui Ponta de a semna şi de a justifica gestul. Judecătorii CCR vor lua în discuţie plângerea pe 21 mai, adică în aceeaşi zi în care va fi dezbătută şi plângerea premierului privind implicarea în campania electorală a şefului statului. Ponta spune că nu poate contrasemna pentru decorarea "unor indivizi care au gestionat greşit sau au deturnat bani publici" (conform unui raport al Curţii de Conturi), iar unii dintre ei "au avut deseori opinii anti-româneşti sau chiar fasciste", iar dacă preşedintele doreşte să îi decoreze o poate face, dar nu cu semnătura sa. Cât despre Mihăeş, Ponta a spus că „e de extremă dreaptă, e un fascist bătrân. Nu credeam că mai există neonazişti în Europa, uite, există şi în România”. Dar asta nu este tot. Băsescu i-a trimis lui Ponta un decret de decorare a şefului Serviciului Român de Telecomunicaţii (STS), Marcel Opriş, însă surse guvernamentale spun că premierul va refuza să-l contrasemneze. Dacă ne amintim „rapiditatea” şi „precizia” cu care STS a depistat avionul prăbuşit în Apuseni, putem înţelege gestul premierului.

IGNORAREA – SINGURA SANCŢUNE Actorului Mircea Diaconu îi este ruşine de multă vreme cu şeful statului, „mai ales când se plimba singur printre lideri europeni şi nimeni nu-l lua în seamă, cu excepţia unor paznici”. Diaconu are o rugăminte: „Mai târziu, nimeni să nu îi mai spună acestui om preşedinte în ţara aceasta. Poate este singura sancţiune pe care putem noi să o dăm ca simpli cetăţeni”. Actriţa Florina Cercel a povestit că are “amintiri teribil de neplăcute în legătură cu el. Sunt printre primele personalităţi publice feminine jignite fără niciun sens de Băsescu, în 1992”. Ea spune, dezamăgită: “Nu m-am gândit niciodată că acest personaj va ajunge în fruntea ţării".