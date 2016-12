Ponta, schimb de replici cu Băsescu la CSAT

CARE COABITARE? Reuniunea de ieri a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) s-a dovedit a fi un adevărat fiasco în ceea ce priveşte testul de coabitare dintre preşedintele Traian Băsescu şi premierul Victor Ponta, cerut cu insistenţă de mai marii europeni. Aşa după cum am bănuit, miracolul colaborării dintre „palate” avea şanse minime să se întâmple, deoarece Traian Băsescu afirmase anterior că refuză să colaboreze cu premierul, deşi şeful Guvernului i-a cerut preşedintelui să lase ranchiuna la o parte şi să colaboreze pentru interesul ţării. La mai puţin de o oră de la începerea reuniunii CSAT, primul ministru Victor Ponta a părăsit şedinţa, motivul fiind, se pare, un diferend cu preşedintele pe marginea unui punct aflat pe ordinea de zi a CSAT. Potrivit informaţiilor jurnalistului Radu Tudor, în momentul în care şeful statului, care prezida lucrările, a dorit introducerea pe ordinea de zi a unui subiect de natură militară, Victor Ponta n-a fost de acord şi a spus: “Pe mine să nu vă bazaţi pentru aceasta discuţie!”. Apoi s-a ridicat de pe scaun şi a părăsit sala, scrie Radu Tudor pe blogul său. Şedinţa CSAT a continuat fără premier, care este vicepreşedinte al CSAT. Pe de altă parte, potrivit postului de televiziune Antena 3, cei doi lideri s-ar fi certat şi pe tema refacerii credibilităţii externe a României şi cea a privatizării combinatului Oltchim şi CFR Marfă.

MOTIVE Referitor la cele întâmplate la CSAT, europarlamentarul Corina Creţu a declarat că premierul Victor Ponta a avut motive justificate să părăsească şedinţa câtă vreme subiectul recâştigării credibilităţii României a fost introdus special pe ordinea de zi de către Băsescu pentru a genera tensiuni în cadrul şedinţei. „Gestul de a pune pe ordinea de zi acest punct arată că preşedintele nu este dispus să coabiteze. Cred că premierul a avut dreptate, nu cred că a fost invitat la CSAT ca să fie umilit şi nu are de ce să accepte această chestiune. Imaginea României este un subiect pe care există două păreri. Noi considerăm că preşedintele Băsescu a adus grave prejudicii de imagine distorsionând ce s-a întâmplat peste vară. Pe de altă parte, consider că România are o problemă majoră fiind condusă de un preşedinte care a fost rejectat de 88% din populaţie, dar impus de hotărârea a şase oameni de la Curtea Constituţională şi, bineînţeles, de presiunile partizane ale unor comisari PPE”, a declarat Corina Creţu. Creţu apreciază că Băsescu ar fi trebuit să reia rolul constituţional de mediator între puterile statului şi să încerce să coabiteze cu guvernul USL.