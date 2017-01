Ponta şi-a propus să renunţe la politică

06:58:18 / 05 Aprilie 2014

o noua manevra politicianista

Dl Ponta minte chiar si atunci cand minte . Orban are dreptate . Daca se dorea credibil , trecerea de la politica la activitatea casnica trebuia sa fie facuta imediat . Degeaba inşiră functiile avute pana acum , deoarece nu s-a facut remarcat prin nimic pozitiv . Daca acest an e plin de mizerii , se datoreaza faptului ca el , in calitate de premier si guvernul in care a adunat personaje compromise si compromitatoare , n-a realizat nimic demn de retinut in afara de o permanenta atmosferă si actiuni cu iz penal . Guvernele conduse de dl Ponta pana in prezent au adancit in constiinta majoritatii cetatenilor ca Romania continua sa fie la cheremul unor indivizi corupti , imorali , fara credinta , fara convingeri . Asa zisele programe de guvernare nu sunt altceva decat expresia demagogiei si neputintei . Dl premier Ponta a ignorat principiul conform caruia cei numiti intr-o functie , trebuie mai intai s-o cunoasca si apoi s-o primeasca , nu sa fie simple unelte in mana oligarhilor , a baronilor . Guvernul nu este o scoala de calificare sau recalificare . Puterea creaza in primul rand datorii , obligatii fata de cetateni , nu avantaje personale sau de grup . Creatorul USL , impreuna cu un alt personaj iesit din decorul politic , Antonescu , a demonstrat că o coalitie , o uniune de acest gen este un fenomen poltic trecator , regretabil si primejdios . Este o imperechere nenaturala in care rolul principal il joaca ambitiile personale , iar victimele sunt intotdeauna cetatenii . Dnii Ponta si Antonescu au demonstrat si demonstreaza ca nu sunt oameni de stat , ca n-au fost capabili sa se ridice deasupra politicii marunte . Ne-au demonstrat ca n-au avut forta de-a voi , de a concepe , ca sunt ca fructele rumene pe dinafara , viermanoase pe dinauntru . Poporul roman nu va suporta la infinit politica istrionilor , a mascaricilor politici si al acelora pe care i-a creat si i-a marit , inselandu-se o clipa in cursul istoriei sale . Istoria se va razbuna , si asa cum spunea Delavrancea , " Cei care vor deschide in viitor volumul cu istoria trecutului nostru , îi va regasi pe cei vinovati de dezastrul ţării sub forma unor muşte strivite de evenimente , iar istoricul va zice : acesta a batjocorit sanatatea publica , ăsta finantele , invatamantul etc , si va pune mana pe gumă si va sterge aceste urme murdare lasate de cei care au facut rau societatii romanesti ".