Ponta și-a tras partid. Recrutează și constănțeni!

09:15:37 / 04 Septembrie 2017

BARZA CHIOARA ISI FACE CUIB

Nu doar actiunea lui Ponta ci si tot ce tine de politicianismul romanesc , demonstreaza ca infectia morala s-a transformat in cangrena pe care nicio chirurgie din lume nu o poate extirpa . Ne-am invatat sa rabdam politicianismul corupt , hraparet si incompetent , si vor fi unii care-l vor urma pe Ponta si hahalerele care-l insotesc in noul cuib de vipere . Ponta si multi altii ca el , au convingerea , sau se prefac creazand ca trecand la alt partid sau improvizand o alta facatura politicianista se curata de pacate si devin albi ca neaua . Nu ne mai mira faptul ca traim in tara lichelelor politicianiste , a ticalosilor fara Dumnezeu ,fara credinta , fara convingeri . Latrina politicinista romaneasca este plina de nulitati abjecte , care in alianta cu oligarhia si mafia , paraziteaza si descompun sociatatea . Suntem o tara bolnava , cu oameni bolnavi care inca nu inteleg ca nu mai pot fi ajutati de ticalosi ca Ponta , Tariceanu , Dragnea , Daniel si Banias , precum si de catre ceilalti asa zisi lideri din celelalte partide , toate si toti avand un singur tata , pe Iliescu . Nu putem crede ca putem fi ajutati de catre cei care au cauzat boala . Politicianismul romanesc reprezinta puroiul total .