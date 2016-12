Ponta spune că numărul contestaţiilor la licitaţii s-a triplat după respingerea garanţiei de către CCR

"Numărul contestaţiilor depuse la licitaţiile publice a crescut de trei ori după decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) de a respinge obligaţia firmelor care contestă rezultatul unei licitaţii să depună o garanţie care să fie pierdută dacă acea contestaţia este respinsă", a afirmat, în această seară, premierul Victor Ponta. Guvernul a decis ca firmele care contestă rezultatul unei licitaţii publice să fie obligate să constituie o garanţie financiară "de bună conduită", reprezentând 1% din valoarea estimată a contractului contestat, care să fie reţinută integral în cazul în care contestaţia formulată este respinsă, dar această prevedere a fost declarată neconstituţională de către judecătorii CCR. "Pachetul de legi privind achiziţiile publice, pe care îl trimitem în Parlament în baza noii directive europene, dacă nu reuşim să-l facem, o să stăm cu banii cum s-a întâmplat şi se întâmplă acum, stăm cu bani şi nu reuşim să-i cheltuim, pentru că totul se contestă şi nimeni nu semnează absolut nimic. Am aprobat prin ordonanţă de urgenţă ca cel care depune contestaţie, depune o garanţie. Dacă are dreptate, îşi ia înapoi garanţia. Dacă n-are dreptate, pierde garanţia. Mie mi se pare un lucru de bun simţ, dacă te duci şi conteşti ceva şi n-ai dreptate, să pierzi ceva. Mi-a zis Curtea Constituţională că e neconstituţional. Ştiţi ce s-a întâmplat după decizia Curţii? Imediat au crescut de contestaţiile. Înainte scăzuseră că nu mai vrea nimeni...şi avem firme care sunt specializate în contestaţii, nu în lucrări, ele se ocupă cu contestaţii. Deci, trebuie, noul pachet legislativ pe standarde europene, să găsim o soluţie la chestia asta", a spus Ponta la Antena 3. Pe parcursul anului trecut, premierul a criticat de mai multe ori activitatea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), susţinând că instituţia blochează licitaţiile publice, iar şeful instituţiei, Bogdan Lehel, este prieten cu liderii PDL Vasile Blaga şi Elena Udrea. El anunţa că Guvernul va modifica legea pentru a debloca licitaţii oprite de CNSC şi că va explica şi Comisiei Europene necesitatea unei astfel de măsuri. În replică, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a transmis atunci, printr-un raport de activitate, că, în 2012, a pronunţat decizii în cadrul unor licitaţii cu o valoare estimată de 13,8 miliarde euro, iar 98,1% din decizii au rămas definitive şi irevocabile după contestarea la Curtea de Apel. Ministerul Justiţiei a încercat însă înfiinţarea unei instanţe speciale pentru contestaţii, dar care nu a mai fost creată, fiind nevoie de judecători specializaţi, iar Guvernul a intenţionat să impună o taxă la contestarea licitaţiei, dar Comisia Europeană nu a acceptat modificarea procedurii de contestaţie a licitaţiilor publice. În luna iunie a anului trecut, Guvernul a decis totuşi ca firmele care contestă rezultatul unei licitaţii publice să fie obligate să constituie o garanţie financiară "de bună conduită", reprezentând 1% din valoarea estimată a contractului contestat, care să fie reţinută integral în cazul în care contestaţia formulată este respinsă. Această prevedere a fost declarată însă neconstituţională, la începutul acestui an, de către Curtea Constituţională. La începutul lunii februarie, premierul Ponta a arătat că proiecte de sute de milioane euro, cu fonduri UE, sunt blocate de contestaţii la licitaţii judecate de CNSC şi Curtea de Apel şi a caracterizat situaţia ca "o catastrofă naţională", avertizând că România poate pierde bani europeni din acest motiv la sfârşitul anului. El a amintit că unul dintre obiectivele Guvernului pentru actuala sesiune parlamentară este modificarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.