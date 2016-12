Guvernul este gata să susţină, prin legislaţie şi stabilitatea redevenţelor, proiectele marilor companii şi să îşi asigure independenţa energetică, în perspectiva "războiului rece care va veni cu iarna", a declarat premierul Ponta, pledând din nou pentru încheierea acordului de liber schimb UE - SUA. "Guvernul va lua toate deciziile necesare pentru ca România să fie independentă energetic. Când vorbesc despre independenţa noastră naţională, includ, de asemenea, şi importantul nostru vecin care este Republica Moldova, care acum este aproape dependentă de importurile energetice din Rusia. Scopul nostru este să asigurăm necesarul de energie pentru consumul intern al ambelor ţări", a spus Ponta la o conferinţă pe tema securităţii în regiunea Mării Negre. El a arătat că, în prezent, în Marea Neagră, cele mai importante companii americane şi europene fac cercetări legate de noi resurse, iar primele rezultate sunt foarte încurajatoare, Guvernul fiind gata să susţină, prin legislaţie internă şi prin stabilitatea redevenţelor, proiectele dezvoltate de aceste mari companii, precum Exxon, OMV-Petrom, Repsol. "Când vorbim de resursele neconvenţionale, toată Europa, noi, în primul rând, ne referim direct la gazele de şist. De aceea, a fost o decizie dificilă pentru că, pe de-o parte, există temeri legitime şi rezonabile în ceea ce priveşte mediul, şi noi trebuie să ne asigurăm că am luat toate măsurile că explorările şi apoi exploatările se vor face cu respectarea celor mai înalte măsuri de protecţie a mediului, dar totodată, cred că unele interesele economice nu lasă României şi alte ţări din zonă să aibă o resursă alternativă de gaze. Vreau să spun că nu este uşor, nu este fără provocări, dar noi suntem pe direcţia cea bună şi Guvernul şi majoritatea parlamentară susţin ideea de a avea resurse convenţionale şi neconvenţionale, pentru a fi capabili în scurt timp, 3-4 ani, să acoperim consumul nostru intern, dar şi să asigurăm necesarul Republicii Moldova", a spus Ponta. El a amintit că au început lucrările la gazoductul către Republica Moldova şi a amintit de un alt proiect pe care îl are în vedere, respectiv construirea unui cablu electric submarin către Turcia, unul dintre partenerii strategici ai României din zona Mării Negre. "Am înţeles pe deplin că, după un război cald ce a avut loc la începutul anului acesta, cu anexarea Crimeei, cu referendumul ilegal care a avut loc în estul Ucrainei, este rezonabil să gândeşti că va veni războiul rece odată cu vremea rece, cu iarna. Şi atunci, avem nevoie de mai multe resurse, de alternative sigure la importurile din Rusia. Asta va face Guvernul să rămână orientat pro-Vest, cu ideea unei dezvoltări democratice în Moldova, Ucraina şi alte state din Est", a adăugat Ponta. El a precizat din nou, ca şi în urmă cu o lună, că România susţine încheierea acordului de liber schimb între Europa şi SUA (TTIP), arătând că este nevoie de mai mult decât o uniune economică europeană şi un spaţiu de securitate comun Europa - SUA, şi anume de o uniune economică transatlantică şi de un spaţiu de cooperare economică.