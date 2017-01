Ponta: Strategia de restructurare a TVR este susţinută de Guvern

Premierul Victor Ponta a declarat, astăzi, că directorul interimar al TVR, Stelian Tănase, are sprijinul grupurilor parlamentare ale PSD, iar strategia de restructurare a televiziunii publice este susţinută de Guvern, arătând că soluţia de a închide pur şi simplu televiziunea nu este aplicabilă. Strategia pentru televiziunea publică va fi stabilită de către preşedintele director general şi de Consiliul de Administraţie care va fi votat de Parlament marţea viitoare. O soluţie pe termen lung ar fi fuziunea radioului cu televiziunea publică, dar acest lucru se va putea întâmpla abia peste un an, având în vedere că, în acest moment, radioul este pe plus, iar televiziunea este pe minus. Întrebat dacă susţine majorarea taxei TV, Ponta a spus că nu o susţine nici în perioada în care este la putere şi că aceasta trebuie eliminată după fuziunea radioului şi televiziunii publice. "După ce avem tot sistemul digital, televiziunea şi radioul public după ce se vor reuni, trebuie să beneficieze de un sprijin de la bugetul public, aşa cum se întâmplă în Europa, dar eu cred că obligativitatea pentru toţi oamenii să plătească o taxă e depăşită", a adăugat Ponta.