Ponta testează un automobil electric

Preşedintele PSD, Victor Ponta, testează pentru două zile un automobil total electric, cu poluare zero, el intenţionând să comande unul la partid, pentru a se deplasa în Capitală. Ponta a venit la şedinţa de ieri a USL cu noul model de autoturism. Preşedintele PSD a spus că doreşte să dea „un semnal“ şi celorlalţi colegi din conducerea PSD, pentru a-şi achiziţiona şi ei maşini nepoluante. „Închipuiţi-vă cum ar arăta Bucureştiul dacă în loc de un milion de maşini poluante ar avea un milion de maşini cu emisii de carbon zero“, a afirmat Ponta. Automobilul testat de Ponta are o autonomie de două ore sau 100 de kilometri şi, spune preşedintele PSD, are suficientă „putere“ pentru circulaţia din Bucureşti. Întrebat dacă, încurajând achiziţionarea de automobile electrice, nu se teme de falimentul benzinăriilor, Ponta a răspuns: „Nu am eu grija lor“. Preşedintele PSD a mai afirmat că automobilul electric, deşi nu oferă „adrenalina“ cu care s-a obişnuit în raliuri, are avantajul că „nu scoate fum în spate“.