Ponta vrea întruniri săptămânale cu Iohannis

Liderul PSD, premierul Ponta afirmă că vrea întâlniri săptămânale cu preşedintele Iohannis, deoarece sunt utile pentru ţară, după modelul Iliescu-Năstase, şi că nu are nicio temere din partea lui Iohannis, deoarece acesta urmează reguli, dar că vor exista presiuni din partea celor care vor scandal. "Eu intenţionez - cred că şi preşedintele, dar nu pot vorbi în numele lui - să avem acea întrunire săptămânală între prim-ministru şi preşedinte, pentru că este extrem de utilă. Primele întâlniri pe care le-am avut au fost foarte utile, am discutat ce avem de făcut, ce propunem. Inclusiv atunci când nu suntem neapărat de acord pe ceva, dar faptul că discutăm înainte este un lucru extrem de util. Faptul că la o oră după, cum făceam cu Băsescu, nu îl văd la televizor pe Iohannis spunând exact invers ce îmi zisese în discuţia dintre noi doi e un alt lucru normal, bun şi util şi toată ţara are de beneficiat din faptul că nu mai e un preşedinte care toată ziua iese şi se ceartă, ci dimpotrivă, vrea să discute", a spus Ponta la România TV. El a arătat că un astfel de sistem a funcţionat şi între Ion Iliescu, ca preşedinte, şi Adrian Năstase, ca prim-ministru, fiind posibil şi în mandatul prezidenţial al lui Emil Constantinescu, şi a precizat că vrea să asigure, cât timp va conduce Guvernul, un astfel de sistem de dialog cu preşedintele Klaus Iohannis. Întrebat cât timp crede că va dura această bună colaborare cu Iohannis, Ponta a răspuns, râzând, că atât timp cât va fi prim-ministru.