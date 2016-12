Ponta vrea mai multă fermitate de la poliţişti

Premierul Victor Ponta i-a asigurat pe reprezentanţii Poliţiei că vor fi ţinuţi la distanţă de factorul politic şi că vor fi sprijiniţi să îşi păstreze independenţa, stabilitatea şi obiectivitatea, dar le-a cerut să fie mai rapizi şi mai duri în cazurile care le afectează imaginea. “Stabilitatea nu înseamnă lipsa de responsabilitate. Când apar cazuri, greşeli care afectează în primul rând imaginea dumneavoastră ca şi corp profesional, cred că trebuie să fiţi mai rapizi, mai duri în măsurile pe care le luaţi. Am studiat, împreună cu ministrul, prevederile legale şi sunt gata să vă sprijin pentru ca măsurile luate de dumneavoastră pentru sancţionarea celor vinovaţi din rândul instituţiei să poată să funcţioneze mai rapid şi să-şi atingă scopul cât mai rapid”, a spus Ponta, la prezentarea raportului de activitate pe anul 2012 al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Premierul a susţinut că România are un grad de siguranţă pentru cetăţean mult peste media regiunii şi a Europei. “Sunt realităţi pe care e greu să le contrazicem - faptul că raportat la celelalte ţări europene România are un grad de siguranţă mult peste media regiunii. Vă felicit şi vreau să vă spun că am în continuare încredere, ca premier şi mai ales ca cetăţean, în ceea ce face Poliţia Română”, a mai spus Victor Ponta. Premierul i-a asigurat pe poliţişti că nu a uitat problemele cu care aceştia se confruntă. “Am fost la percheziţii, în acele vremuri despre care vorbesc de fiecare dată, şi ştiu foarte bine când era benzină, când nu era benzină pentru maşini, când puteam sau nu să aducem martori, când poliţiştii erau în birou. (...) Poate că nu multe lucruri s-au îmbunătăţit în ultimii zece ani, dar ştiu ca şi dumneavoastră că e mai uşor să doreşti decât să realizezi”, a arătat acesta. Ponta a menţionat că anul trecut a reuşit să acopere anumite datorii, în primul rând faţă de absolvenţii Academiei de Poliţie.