Ponta: ”Pe final 2014, nici serviciile de informaţii nu mai aveau încredere să colaboreze cu Băsescu”

Colaborarea dintre Preşedinţie, Guvern şi serviciile de informaţii este foarte bună, spre deosebire de ultimele luni ale anului trecut, când serviciile nu au mai avut încredere să colaboreze cu fostul preşedinte Traian Băsescu, aflat atunci în campanie electorală pentru Elena Udrea, spune premierul Ponta. "Ca vicepreşedinte CSAT, am discutat şi cu preşedintele ţării Iohannis, împreună am discutat cu cei de la SIE şi SRI şi toată lumea îşi face treaba şi lucrurile merg bine. Când mergeau rău era anul trecut, când realmente nu mai avea nimeni - nici eu, nici serviciile de informaţii - încredere să colaborăm cu Băsescu, care era într-o campanie electorală pentru Udrea, în care arunca totul în aer: servicii, Guvern, tot. Acum, lucrurile s-au schimbat fundamental în bine şi aşa trebuie să rămână", a spus Ponta la RTV. La întrebarea senatorului PDL Radu F. Alexandru dacă îşi menţine această declaraţie extrem de gravă, care relevă faptul că serviciile secrete au refuzat să mai colaboreze cu fostul preşedinte pe finalul mandatului prezidenţial al acestuia, Ponta a cerut ca declaraţia să nu îi fie ”scoasă din context” şi a arătat că el a dorit să prezinte, ca vicepreşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), "o atmosferă" care a existat pe finalul mandatului lui Băsescu, în care ieşirile acestuia din campania electorală pe tema ofiţerilor sub acoperire şi a persecutării Elenei Udrea prin fotografiile de la Paris, care o surprindeau pe Udrea cu şefa DIICOT, au generat, din punctul său de vedere, această neîncredere şi lipsă de eficienţă privind discuţiile strategice, în ultimele două-trei luni ale anului trecut. Ponta a adăugat că, odată cu alegerea noului preşedinte, lucrurile au intrat în normal şi există o colaboare foarte bună între Preşedinţie, Guvern şi serviciile de informaţii, chiar şi în contextul în care serviciile sunt conduse deocamdată de către directori interimari.