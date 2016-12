Ponta: “Cât timp voi fi prim ministru nu voi comenta decizii ale Justiţiei”

Victor Ponta a declarat, vineri, la Palatul Parlamentului, că din postura de premier nu va face niciun fel de comentariu cu privire la ce decide Justiţia din România, întrucât consideră că nu are acest drept. “Când nu o să mai fiu prim ministru ci doar lider politic o să-mi spun în continuare opiniile, bazându-mă evident şi pe experienţa mea anterioară de magistrat. Cât timp ocup această funcţie consider că nu am dreptul să comentez despre ce decide justiţia din România”, a afirmat el, întrebat despre hotărârea luată de instanţă în cazul unui membru PSD. (A.M.)