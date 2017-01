„Pontica”, la cea de-a 44-a ediţie

Cea de-a 44-a ediţie a Sesiunii Internaţionale „Pontica”, eveniment cu tradiţie şi de înaltă ţinută ştiinţifică, o veritabilă carte de vizită pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), s-a deschis, ieri, în aula „Adrian Rădulescu” a instituţiei de cultură, în prezenţa invitaţilor din ţară şi de peste hotare. Deschiderea oficială a fost făcută de directorul MINAC, dr. Gabriel Custurea, care a subliniat că evenimentul este organizat exclusiv din fonduri proprii. Responsabilul ştiinţific al şantierului arheologic de la Histria, dr. Alexandru Suceveanu, care a luat cuvântul în cadrul festivităţilor de deschidere, a dorit să aducă un omagiu memoriei regretatului său prieten, arheologul dr. Mihai Irimia, care a trecut în nefiinţă la sfârşitul lui februarie, dedicându-i comunicarea cu titlul „Încrâncenare şi serenitate”.

Anul acesta, lucrările sesiunii „Pontica” se vor desfăşura pe şase secţiuni. Astfel, celor cinci secţiuni clasice - preistorie, greco-romană, numismatică, modernă-contemporană şi medievală - li se adaugă, anul acesta, una nouă, de interes şi actualitate pentru comunitatea arheologilor: „Arheologie preventivă”. Pentru „a ilustra” şi a susţine ştiinţific cea din urmă secţiune, a fost vernisată, în cadrul manifestării, expoziţia „Arheologie preventivă în judeţul Constanţa” (2010-2011) şi a fost lansat volumul „Cercetări arheologice de pe tronsonul Cernavodă/ Medgidia al Autostrăzii A2. Tumulul nr. 3”, semnat de C. Schuster, A. Morintz, R. Kogălniceanu, C. Ştefan, A. Comşa, G. El Susi, M. Constantin, C. Constantin şi G. Mureşanu. Totodată, a fost lansat şi volumul VI de „Studii bizantine şi post-bizantine”/ „Etudes byzantines et post-byzantines”, sub semnătura cercetătorilor Emilian Popescu, Tudor Teoteoi şi Mihai Ovidiu Căţoi. Expoziţia, deschisă în sala „Mircea cel Bătrân”, prezintă specialiştilor şi publicului larg rezultatele preliminare ale descoperirilor arheologice efectuate în urma săpăturilor de salvare de la Autostrada Medgidia-Constanţa şi centura ocolitoare a municipiului Constanţa.

LANSĂRI EDITORIALE... MULTIPLE Lucrările „Pontica” continuă şi astăzi, iar de la ora 12.30 sunt programate o serie de lansări editoriale: „Românii între Est şi Vest”, „Paradigme ale tragediei Basarabiei. Spaţiul istoric şi etnic românesc” (Studiu introductiv Gheorghe Buzatu), volume semnate de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu şi „Europa în balanţa forţelor”, scris în colaborare cu Marusia Cîrstea. De asemenea, apreciatul istoric constănţean dr. Gheorghe Dumitraşcu va încheia seria lansărilor de carte cu volumul „Gândire şi acţiune românească în crearea Statelor Unite ale Europei: de la Mica Antantă la Uniunea Europeană”. Mâine, în ultima zi a sesiunii „Pontica”, se va organiza o vizită de documentare la situl de la Albeşti şi la Muzeul de Arheologie „Callatis”, unde este expus cel mai vechi papirus din Europa şi singurul artefact de acest gen din România.