Pop și „Epoca de Aur“

Probabil singurul ministru al Educației din lume care are mari greutăți în tentativa de a se exprima corect în limba țării sale, Liviu Pop face furori la la Conferința Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), care se desfășoară la Paris. Într-un limbaj de lemn demn de "Epoca de Aur", profesorul de matematică, ajuns în mod inexplicabil să se joace cu destinele a milioane de copii români, le-a explicat reprezentanților de pe întreg globul că, în acord cu dinamica transformărilor și noilor provocări impuse de evoluția rapidă a tehnologiei, România a ales calea inovației. Probabil că se referea la faptul că multe școli funcționează fără aviz din partea ISU și au toaleta în curte sau la faptul că a descoperit manualul unic pentru toate materiile, o formă de a fenta întârzierea nepermisă a livrării manualelor către copiii de clasa a V-a.

Aflat la Paris în calitate de președinte al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, Pop a susținut în cadrul Forumului liderilor politici declarația națională a României, iar în alocuțiunea sa a prezentat poziția și contribuția țării noastre la îndeplinirea obiectivelor UNESCO, precum și măsurile strategice și operaționale privind creșterea rolului științei, învățământului și culturii din perspectiva dezvoltării durabile. Un fel de depășirea producției pentru fiecare sector agricol, ca pe timpul lui Ceaușescu. Multe vorbe mari, menite să ascundă dezastrul din sistemul de educație românesc. Culmea, ministrul s-a lăudat cu manualele digitale, lăsând impresia că în fiecare școală din România există calculatoare, tablete și laboratoare. "În acord cu dinamica transformărilor și noilor provocări impuse de evoluția rapidă a tehnologiei, România a ales calea inovației. Drept urmare, am introdus manualele școlare digitale, dar și studiul TIC în planul-cadru pentru ciclul inferior al învățământului gimnazial. În plus, suntem interesați de dezvoltarea Resurselor Educaționale Deschise și deschiși să colaborăm pe acest subiect la nivel regional și internațional. De asemenea, în vederea consolidării sistemului de învățământ din România pe criterii de calitate și relevanță, am inițiat un cuprinzător proces de reformă. Elaborarea curriculumului național pe competențe-cheie, dezvoltarea și integrarea în sistem a educației timpurii, precum și revitalizarea învățământului tehnic și profesional sunt doar câteva din componentele principale ale acestei reforme", a declarat Pop. Probabil că, entuziasmat de discursul său, liderul nord-coreean Kim Jong-un va contacta autoritățile române pentru a-i permite să-l transfere pe Pop la Ministerul Educației din țara sa.