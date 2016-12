Popas cu o zi mai devreme pentru „Thomson Celebration”

2013 este un anul premierelor în Portul Constanţa. În continuare, în Dana 0 de Pasageri acostează nave care ajung pentru prima dată în ape româneşti. Un astfel de exemplu este şi pasagerul „Thomson Celebration”, sub pavilion Malta, care a acostat, ieri, în Portul Constanţa. Iniţial, nava era programată să acosteze, astăzi, însă ulterior şi-a regândit traseul. Reprezentantul Agenţiei de agenturare pasagere „Phoenix Shipping & Trading” SRL, Constantin Şoimu, a declarat că, de fapt, armatorul navei a decis să ocolească Ucraina din cauză că vecinii noştri nu puteau oferi pasagerului condiţii adecvate pentru acostare. „Portul din Odessa nu are un terminal de pasageri aşa cum avem noi la Constanţa, din cauza asta reprezentanţii companiei nu au fost de acord ca nava să poposească la vecini, deşi Portul era inclus în croazieră”, a declarat Şoimu. El a adăugat că „Thomson Celebration” face parte din clasa medie de pasagere şi efectuează o croazieră de şapte zile în Marea Neagră. Are la bord 1.235 de pasageri, majoritatea englezi, dar sunt turişti şi din Noua Zeelandă, Olanda sau Australia. Lor li se adaugă 519 de membri ai echipajului, din care fac parte şi cinci români. Pe vas s-au aflat şi patru români care erau membri de familie ai unuia dintre românii de la bord.