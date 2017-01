Popescu, cel mai bun portar la Trofeul Carpaţi

Organizatorii celei de-a 38-a ediţii a Trofeului Carpaţi la handbal masculin l-au desemnat pe jucătorul echipei HCM Constanţa, Mihai Popescu, cel mai bun portar al turneului, iar extrema dreaptă de la UCM Reşiţa, Vali Ghionea, a primit titlul de cel mai bun jucător. Titlul, obţinut pentru prima oară în carieră, era unul din obiectivele lui Popescu. „Îmi doream de mult acest trofeu şi mă bucur că am reuşit să intru în posesia lui. Ar fi fost şi mai frumos dacă şi România ar fi câştigat Trofeul Carpaţi, însă mă bucur că am făcut totuşi un turneu bun, încurajator înaintea confruntărilor cu Croaţia şi Spania din preliminariile Campionatului European“, a declarat Mihai Popescu. Deşi nu are decât 67 de prezenţe la prima reprezentativă, Mihai Popescu (25 ani) este deja unul dintre cei mai experimentaţi tricolori. Pentru întâlnirile din această săptămână, cu Croaţia şi Spania, Popescu are încredere că se pot obţine rezultate pozitive, deşi adversarele României reprezintă două din forţele handbalului mondial. „Cred că după ce am eliminat Rusia în barajul pentru Campionatul Mondial, toate echipele ne vor privi cu mai mult respect. Ştim că întâlnirea din Croaţia va fi foarte dificilă, însă eu am speranţe că putem obţine un rezultat de egalitate. Trebuie să jucăm ca o echipă, cu încredere, determinare şi să nu ne gândim că în faţa noastră vor fi multe dintre starurile handbalului mondial. Va fi cu atât mai dificil cu cât este primul meci în grupă pentru fiecare echipă şi întotodeauna îţi doreşti să începi cu dreptul. În plus, vom juca într-o atmosferă incendiară în Croaţia. Va urma apoi meciul cu Spania de la Oradea, de peste trei zile, iar eu consider că nu este imposibil că câştigăm. Trofeul Carpaţi a fost foarte benefic pentru omogenizarea lotului şi s-a văzut că am jucat din ce în ce mai bine cu fiecare meci“, a spus Popescu. Lotului care a participat la Trofeul Carpaţi i se vor alătura alţi trei jucători de bază: Alexandru Csepreghi (revenit după o accidentare), Rareş Jurcă (Kadetten Schaffhausen - Elveţia) şi Alin Şania (MT Melsungen - Germania), care au avut meciuri în campionat cu echipele lor. România va întâlni pe 28 octombrie, la Karlovac, de la ora 21.00, selecţionata Croaţiei, iar pe 31 octombrie, în a doua partidă din Grupa a 2-a de calificare la CE din 2011, România va întâlni, la Oradea, de la ora 18.00, campioana mondială din 2005, Spania.