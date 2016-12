Populaţia României a crescut în iulie cu 43 de persoane, pentru prima dată în acest an. Astfel, au fost înregistrate 19.305 naşteri, cu peste 3.200 mai mult faţă de iunie, şi 19.262 de decese, cu 22 mai puţin, a informat Institutul Naţional de Statistică (INS). În iulie s-au născut 19.305 copii, cu 3.207 mai mult decât în iunie, şi au decedat 19.262, în scădere cu 22. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în iulie, 15.527 de căsătorii, cu 5.473 mai mult decât în iunie, iar numărul divorţurilor a fost de 1.901, cu 300 mai puţin decât în luna precedentă. În iulie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul născuţilor vii a fost cu 743 mai mare, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 186 mai mare. Sporul natural a fost pozitiv în iulie 2014 spre deosebire de cel din iulie 2013, care a fost negativ. De asemenea, numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat a fost cu 14 mai mic decât în iulie 2013, a precizat INS. În iulie 2014 au fost încheiate cu 1.562 mai multe căsătorii decât în aceeaşi lună a anului trecut, iar numărul divorţurilor a crescut cu 308.