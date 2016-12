Populaţia României a scăzut cu 7.587 de persoane în aprilie, când s-au născut peste 14.500 de copii şi au decedat aproape 22.200 de persoane, a informat, ieri, Institutul Naţional de Statistică (INS). Astfel, în aprilie s-au născut 14.577 de copii, cu 1.011 mai mulţi decât în martie, şi au decedat 22.164 de persoane, cu 189 mai puţine decât în luna precedentă. „Sporul natural provizoriu a fost negativ în aprilie, de 7.587 persoane (decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii), la fel ca în martie, când a fost de 8.787 persoane. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în aprilie, a fost de 157 (10,8 copii sub un an la 1000 născuţi-vii), rata fiind în scădere faţă de martie, când a fost de 11,8 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii”, se arată într-un comunicat de presă al INS.