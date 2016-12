Populaţia României, în continuă scădere

Datele deţinute de Institutul Naţional de Statistică (INS) referitor la populaţia României sînt îngrijorătoare. Potrivit unui raport făcut public de reprezentanţii instituţiei, comparativ cu luna mai, în iunie s-au născut 18.478 copii (10,5 născuţi-vii la 1.000 locuitori) cu 1.368 mai mulţi decît în luna mai. Numărul persoanelor care au decedat în iunie a fost de 19.731 (11,2 decedaţi la 1.000 locuitori) cu 726 decedaţi mai puţini decît în luna precedentă. Diferenţa dintre numărul de persoane care au decedat faţă de cel al născuţilor-vii, (sporul natural, care în acest caz este negativ) a determinat scăderea populaţiei în luna iunie cu 1.253 de persoane (faţă de1.353 persoane înregistrate în aceeaşi lună a anului trecut). În mai, numărul populaţiei a scăzut cu 3.347 persoane. Numărul copiilor cu vîrstă sub un an care au decedat în iunie a fost de 178 (9,6 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii) faţă de 175 copii sub un an în mai. Potrivit INS, numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 63 în luna iunie 2009 faţă de aceeaşi lună din 2008, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mic cu 37 faţă de luna iunie 2008. În total, de la începutul anului, numărul de locuitori a scăzut cu 26.241, ca urmare a sporului natural negativ, după un declin de 6.400 în ianuarie, 4.100 în februarie, 6.300 în martie, 4.841 în aprilie şi 3.347 în mai.

A scăzut şi numărul căsătoriilor

Situaţia economică dificilă a majorităţii populaţiei îşi pune amprenta şi asupra numărului de căsătorii oficiate. În luna iunie 2009, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 11.166 căsătorii (6,3 căsătorii la 1.000 locuitori), în scădere cu 1.397 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Din fericire, în iunie s-au înregistrat şi mai puţine divorţuri faţă de luna precedentă. Prin hotărîri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 3.284 divorţuri (1,86 divorţuri la 1.000 locuitori), cu 70 mai puţine decît în mai. În acest an, populaţia Românie este sub 22 de milioane, faţă de 23 de milioane cît era în 1990.