Populaţia României, în continuă scădere

Scăderea numărului populaţiei a continuat şi în luna aprilie, înscriindu-se în tendinţa ultimilor luni, astfel că, faţă de luna martie, s-au născut cu 930 de copii mai puţin, sporul natural negativ determinînd o reducere a numărului populaţiei cu 4.841 de persoane. Institutul naţional de Statistică (INS) informează, ieri, că în luna aprilie, raportat la luna martie, s-au născut 16.807 copii (9,5 născuţi-vii la 1.000 locuitori) cu 930 mai puţini decît în luna anterioară. Numărul persoanelor care au decedat în luna aprilie a fost de 21.648 (12,3 decedaţi la 1.000 locuitori) cu 2.347 decedaţi mai puţini decît în luna martie. Excedentul numărului de persoane care au decedat faţă de cel al născuţilor-vii - spor natural negativ - a determinat scăderea numărului populaţiei în luna aprilie cu 4.841 persoane. În luna martie numărul populaţiei a scăzut cu 6.258 persoane. Numărul copiilor cu vîrstă sub un an care au decedat în luna aprilie a fost de 184 (10,9 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii) faţă de 181 copii sub un an în luna martie. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în luna aprilie 5.913 căsătorii (3,3 căsătorii la 1.000 locuitori), în creştere cu 1.782 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Prin hotărîri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 3.272 divorţuri (1,85 divorţuri la 1.000 locuitori), cu 118 mai multe decît în luna martie. Raportat la luna similară din 2008, în aprilie, numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 93, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 383. În luna aprilie 2009, numărul populaţiei a scăzut cu 4.841 persoane, iar în luna aprilie 2008 a scăzut cu 4.551 persoane. Numărul copiilor sub un an care au decedat în luna aprilie 2009 a fost mai mic cu 6 copii sub un an faţă de luna aprilie 2008. Totodată, numărul căsătoriilor a fost în luna aprilie 2009 cu 983 mai mare decît în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărîri judecătoreşti definitive s-au pronunţat cu 196 divorţuri mai puţine în luna aprilie 2009 decît în luna aprilie 2008.