Populaţia României, în scădere

Populaţia României a scăzut în luna decembrie 2010 faţă de noiembrie cu 6.979 de persoane, fiind înregistraţi peste 16.500 de nou-născuţi şi aproximativ 23.500 de persoane decedate, potrivit datelor furnizate, ieri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). În luna decembrie 2010 s-au născut 16.523 de copii (9,1 născuţi-vii la 1.000 de locuitori), cu 1.250 mai puţini decât în noiembrie. Numărul persoanelor care au decedat a fost de 23.502 (12,9 decedaţi la 1.000 de locuitori), cu 1.601 mai multe decât în luna noiembrie 2010. \"Excedentul numărului decedaţilor faţă de numărul născuţilor-vii - spor natural negativ - a determinat scăderea numărului populaţiei în luna decembrie cu 6.979 persoane, în timp ce în luna noiembrie a scăzut cu 4.128 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna decembrie a fost de 214 (13,0 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii, rata fiind în creştere faţă de luna noiembrie, când a fost de 10,0 copii sub un an la 1000 născuţi-vii),\", se arată într-un comunicat al INS. Numărul născuţilor-vii a fost în decembrie 2010 mai mic cu 879 şi faţă de aceeaşi lună din 2009. Totodată, numărul persoanelor care au decedat a fost mai mic cu 1.384 faţă de decembrie 2009. \"În luna decembrie 2010, numărul populaţiei a scăzut cu 6.979 persoane, în timp ce în luna decembrie 2009 a scăzut cu 7.484 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna decembrie 2010 a fost mai mare cu 15 faţă de luna decembrie 2009\", potrivit datelor comunicate de INS. Şi numărul căsătoriilor înregistrate la oficiile de stare civilă a scăzut în decembrie faţă de noiembrie 2010 cu 1.275, ajungând la 3.845 de căsătorii (2,1 căsătorii la 1.000 de locuitori). Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 3.073 de divorţuri (1,69 divorţuri la 1.000 de locuitori), cu 866 mai multe decât în noiembrie 2010. De asemenea, numărul căsătoriilor a fost în decembrie 2010 cu 664 mai mic decât în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat cu 550 divorţuri mai multe în luna decembrie 2010 decât în perioada similară a anului precedent.