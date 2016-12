Populaţia României, în scădere

Populaţia României a continuat să scadă în luna decembrie a anului trecut, comparativ cu luna noiembrie, cu 7.865 de persoane, din cauza sporului natural negativ, a informat, vineri, Institutul Naţional de Statistică (INS). Potrivit sursei citate, în luna decembrie s-au născut 17.198 copii (9,4 născuţi vii la 1.000 de locuitori), cu 108 mai puţini decât în luna noiembrie, în timp ce numărul deceselor a crecut cu 3.133, numărul total al persoanelor decedate fiind de 25.063 (13,7 decedaţi la 1.000 de locuitori). \"Excedentul numărului decedaţilor faţă de numărul născuţilor vii - spor natural negativ - a determinat scăderea numărului populaţiei în luna decembrie cu 7865 persoane\", arată INS. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna decembrie a fost de 200, reprezentând 11,6 copii sub un an la mia de născuţi vii, în creştere faţă de luna noiembrie, când erau 11 copii sub un an decedaţi. De asemenea, în ultima lună a anului trecut s-au înregistrat şi mai puţine căsătorii. În total au fost oficializate 4.701 căsătorii (2,6 căsătorii la 1.000 de locuitori), numărul acestora fiind mai mic cu 2.335 comparativ cu luna precedentă. Numărul cuplurilor care s-au despărţit a crescut în luna decembrie a anului trecut, prin hotărâri judecătoreşti definitive fiind pronunţate 2.274 de divorţuri (1,25 divorţuri la 1.000 de locuitori), cu 534 mai multe decât în luna noiembrie. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008, numărul născuţilor vii a fost mai mic cu 743 în luna decembrie, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 1.941. \"În luna decembrie 2009, numărul populaţiei a scăzut cu 7.865 persoane, în timp ce în luna decembrie 2008 a scăzut cu 5.183 persoane. Acelaşi număr de copii cu vârstă sub un an au decedat în lunile decembrie 2009 şi 2008\", precizează INS. Totodată, potrivit INS, numărul căsătoriilor a fost mai mic cu 545 decât în 2008, iar prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat cu 649 divorţuri mai puţine în luna decembrie 2009 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.