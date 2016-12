Populaţia României, în scădere

Numărul populaţiei a scăzut cu 4.624 în luna noiembrie 2009, în condiţiile în care s-au născut peste 17.000 de copii şi au decedat aproape 22.000 de persoane, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Potrivit INS, în luna noiembrie 2009 s-au născut 17.306 copii (9,8 născuţi-vii la o mie de locuitori), cu 2.736 mai puţini decât în luna octombrie, şi au decedat 21.930 de persoane (12,4 decedaţi la o mie de locuitori), cu 143 mai multe decât în luna anterioară. \"Numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 514 în luna noiembrie 2009 faţă de aceeaşi lună din 2008, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 496 faţă de luna noiembrie 2008\", a precizat INS. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în noiembrie anul trecut a fost de 190 (11 copii sub un an la o mie de născuţi-vii), în scădere faţă de luna anterioară, când au fost înregistrate 201 decese la copii sub un an, şi cu patru cazuri mai puţin faţă de noiembrie 2008. Şi numărul căsătoriilor oficializate în noiembrie 2009 a fost în scădere, respectiv 7.036 (patru căsătorii la o mie de locuitori), cu 8.236 mai puţine faţă de luna precedentă. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 1.740 de divorţuri (0,99 divorţuri la o mie de locuitori), cu 91 mai multe decât în luna octombrie.