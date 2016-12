Populaţia României, în scădere

Populaţia României s-a diminuat în martie cu 6.300 de persoane comparativ cu februarie 2009, continuînd tendinţa de scădere din ultimele luni, ca urmare a creşterii ratei mortalităţii şi scăderii numărului de nou-născuţi, a anunţat, vineri, Institutul Naţional de Statistică (INS). În martie, rata natalităţii a scăzut la 9,7 nou-născuţi la mia de locuitori, de la 10,1 nou-născuţi la mia de locuitori în luna anterioară, iar numărul total al nou-născuţilor a fost de 17.737. Faţă de aceeaşi lună din 2008, rata natalităţii a urcat cu 0,2 puncte procentuale la mie, iar numărul nou-născuţilor a fost mai mare cu 448. Numărul persoanelor care au decedat în a treia lună din 2009 a fost de 23.995, cu 3.184 mai multe decît în luna anterioară, rata mortalităţii urcînd de la 12,6 decedaţi la mia de locuitori, pînă la 13,1 decedaţi la mie. Comparativ cu luna similară din 2008, rata mortalităţii a urcat de la 12,2 persoane decedate la 1.000 locuitori, iar numărul persoanelor care au murit a fost cu 1.797 mai mare. Rata mortalităţii infantile a scăzut la 10,2 copii sub un an decedaţi la mia de nou-născuţi în martie, de la 10,8 la mie în ianuarie 2009. Raportat la aceeaşi lună a anului 2008, rata mortalităţii infantile a scăzut de la 13,1 decedaţi sub un an la mia de nou-născuţi. În martie a fost înregistrat un spor natural negativ de 6.300 de persoane. Rata sporului natural a fost de -3,4 persoane la 1.000 de locuitori în martie 2009, faţă de -2,7 persoane la 1.000 de locuitori în a treia lună din 2008. Numărul căsătoriilor înregistrate la oficiile de stare civilă în martie a fost de 4.131, cu 2.900 mai puţine decît în luna precedentă, ceea ce corespunde unei rate a nupţialităţii de 2,3 căsătorii la mia de locuitori (faţă de 4,2 căsătorii la mia de locuitori în februarie), mai mică decît rata nupţialităţii din martie 2008, care a fost de 4 căsătorii la mia de locuitori. În martie, prin hotărîri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 3.154 de divorţuri, cu 91 mai puţine decît în februarie, rata divorţialităţii coborînd la 1,73 de divorţuri la mia de locuitori, de la 1,97 de divorţuri la mie. Numărul de divorţuri din martie 2009 a fost mai mic decît în aceeaşi lună din 2008, cînd se înregistrase o rată a divorţialităţii de 1,88 la mia de locuitori. INS a mai anunţat că datele demografice pentru anul 2008 sînt finale, iar datele pentru martie sînt operative.