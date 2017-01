Populaţia României scade dramatic

În timp ce românii din străinătate sînt tot mai mulţi pe zi ce trece, în ţară situaţia stă exact invers. Populaţia României scade încet, dar sigur, astfel că peste numai cîteva decenii vom ajunge la cel mult 15 milioane de locuitori. Situaţia este dramatică cu atît mai mult cu cît specialiştii susţin că declinul demografic nu are la bază doar migraţia, ci mai ales scăderea natalităţii şi amploarea mortalităţii infantile. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), scăderea populaţiei a continuat şi în luna aprilie, cînd au fost înregistraţi 16.820 de născuţi-vii, cu 694 mai puţini decît în luna precedentă. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 603 copii, determinînd o creştere a ratei natalităţii de la 9,2% la 9,5%. Rata mortalităţii infantile a înregistrat o scădere de 11,2‰ în luna aprilie, ca urmare a scăderii numărului de decedaţi sub un an cu 30 decese. Practic, sporul natural a fost negativ atît în luna aprilie 2007 (-4.800 persoane), cît şi în luna aprilie 2008 (-4.600 persoane), ceea ce înseamnă cu mai puţin de 2,6 persoane la mia de locuitori. În luna aprilie s-au înregistrat 4.817 căsătorii, cu 2.385 cazuri mai puţine decît în luna precedentă, revenind 2,7 căsătorii la mia de locuitori. Potrivit INS, numărul mare de căsătorii din luna aprilie 2007 (13.466) a fost determinat de adoptarea Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, efect care, în timp, a scăzut în intensitate. Prin hotărîri judecătoreşti definitive, în luna aprilie s-au pronunţat 3.150 de divorţuri, cu 117 mai multe decît în luna precedentă.