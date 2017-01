Populaţia României, tot în scădere

Statisticile privind evoluţia demografică a României sunt din ce în ce mai sumbre. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), populaţia României a scăzut în luna august, faţă de iulie, cu 176 de persoane, din cauza sporului natural negativ. În luna august s-au născut 20.342 de copii (11,2 născuţi-vii la o mie de locuitori), cu 1.313 mai mulţi decât în luna iulie. Numărul persoanelor care au decedat în luna august a fost de 20.518 (11,3 decedaţi la o mie de locuitori), cu 332 mai mulţi decât în iulie. „Excedentul numărului decedaţilor faţă de numărul născuţilor-vii - spor natural negativ - a determinat scăderea numărului populaţiei în luna august cu 176 persoane, în timp ce în luna iulie a scăzut cu 1157 persoane”, arată INS într-un comunicat de presă. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna august a fost de 174 (8,6 copii sub un an la o mie de născuţi-vii), în scădere faţă de iulie (9,6 copii sub un an la o mie de născuţi-vii). La oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în august, 21.497 de căsătorii (11,8 căsătorii la o mie de locuitori), în creştere cu 2.951 faţă de luna precedentă. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 2.893 de divorţuri (1,59 divorţuri la o mie de locuitori), cu 563 mai multe decât în iulie.