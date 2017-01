Populaţia şcolară a României, în scădere

În ultimii ani, România se confruntă cu o situaţie paradoxală. Mai exact, în timp ce, de la an la an, numărul elevilor scade, tot mai multe şcoli fiind trecute pe lista comasărilor, grădiniţele sunt suprapopulate, numărul de cereri fiind în continuă creştere. Acest lucru este confirmat şi de datele oficiale. Potrivit Raportului asupra Stării sistemului naţional de învăţământ, făcut public, ieri, de Ministerul Educaţiei, populaţia şcolară a României s-a redus treptat în perioada 2001-2009. Tendinţa descendentă a populaţiei şcolare s-a păstrat şi la nivelul anului şcolar 2009-2010 (totalul elevilor şi studenţilor a fost de 4,17 milioane - în scădere cu 148.200 faţă de anul anterior). În raport se precizează că a crescut numărul copiilor din învăţământul preşcolar, dar a scăzut populaţia şcolară din primar şi gimnazial. „În învăţământul preşcolar, se constată o creştere a efectivelor de copii cu 13.200 în anul şcolar 2009-2010 faţă de anul anterior. Creşterea este mai evidentă în mediul urban şi mai scăzută în mediul rural. La efectivele de elevi din învăţământul primar se înregistrează tendinţe demografice negative. Astfel, la acest nivel de educaţie, efectivele de elevi din anul şcolar 2009-2010 au scăzut cu 13.500 faţă de anul anterior”, se arată în Raport. Acelaşi trend, dar şi mai accentuat, se constată şi în învăţământul gimnazial, numărul de elevi reducându-se cu 19.200 în 2009-2010 faţă de anul precedent. În ultimii zece ani, creşterea cea mai spectaculoasă a populaţiei şcolare s-a înregistrat în învăţământul superior. În anul universitar 2009-2010, efectivele de studenţi sunt însă în scădere, ca şi în anul anterior. Numărul studenţilor a scăzut cu 115.800 faţă de 2008-2009 (în special în învăţământul superior particular), cauza cea mai probabilă, spun realizatorii raportului, fiind regresul demografic.