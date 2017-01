Populaţia şi firmele au împrumutat peste 90 de miliarde de lei

Împrumuturile acordate de bănci populaţiei şi firmelor din România însumau, la sfîrşitul lunii noiembrie, 91,5 miliarde de lei (26,64 miliarde de euro), cu 54,74% mai mult decît în noiembrie 2005, pe fondul avansului puternic al creditelor de consum în lei, potrivit unui raport publicat, ieri, de BNR. În noiembrie 2005, creditele acordate sectorului neguvernamental însumau 59,13 miliarde de lei (16,18 miliarde de euro), arată datele raportului privind comportamentul financiar al populaţiei şi agenţilor economici al Băncii Naţionale a României (BNR). Creditele în monedă naţională aproape s-au dublat (spor de 88,11%) în intervalul noiembrie 2005 - noiembrie 2006, în timp ce creditele în valută au crescut cu doar 29% în aceeaşi perioadă. Ponderea creditelor în lei în totalul împrumuturilor sectorului neguvernamental a crescut de la 43,54% în noiembrie 2005 la mai mult de jumătate (52,9%) după primele 11 luni ale anului 2006, spun statisticile BNR. Faţă de luna anterioară, creditele către firme şi populaţie au progresat cu 3,25% (2,88 miliarde de lei). Împrumuturile în lei au sporit cu 4,07%, de la 46,5 miliarde de lei pînă la 48,44 miliarde lei, în timp ce creditele în valută au crescut cu 2,33%, de la 42,07 miliarde lei la finele lunii octombrie pînă la 43,06 miliarde lei în noiembrie 2006.

Pe categorii de credite, împrumuturile pentru consum au crescut cel mai rapid în ultimul an, dublîndu-se în intervalul analizat. Astfel, dacă la sfîrşitul lunii noiembrie 2005 băncile acordaseră credite de consum în valoare de 15,8 miliarde de lei (4,32 miliarde de euro), după primele 11 luni ale anului care tocmai s-a încheiat, această categorie de împrumuturi a ajuns să însumeze 29,94 miliarde de lei (8,7 miliarde de euro), potrvit datelor băncii centrale. Creditele de consum în lei au crescut în ultimul an cu 108%, de la 10,19 miliarde de lei (2,79 miliarde de euro) pînă la 21,23 miliarde de lei (6,18 miliarde de euro), iar cele acordate în valută au progresat cu 55% pînă la 8,71 miliarde de lei (2,53 miliarde de euro). În acelaşi interval, creditele imobiliare şi ipotecare au crescut cu 55,12%, de la 5,04 miliarde de lei (1,38 miliarde de euro) în noiembrie 2005 pînă la 7,83 miliarde de lei (2,28 miliarde de euro) în noiembrie 2006. Din această categorie, cel mai mult au crescut împrumuturile în moneda naţională, care au ajuns la finele lunii noiembrie 2006 la 1,18 miliarde de lei (344 de milioane de euro), de peste două ori mai mult decît în urmă cu un an. Ponderea creditului către populaţie şi firme în produsul intern brut (PIB) a crescut cu mai mult de şase puncte procentuale în ultimul an, de la 20,5% în noiembrie 2005 (raportat la un PIB de 287,2 miliarde de lei în 2005) pînă la 27% după primele 11 luni din 2006 (raportat la un PIB estimat de Comisia Naţională de Prognoză la 337,9 miliarde de lei pentru 2006).

Depozitele din bănci depăşesc 87 de miliarde de lei

În schimb, depozitele în bănci ale populaţiei şi firmelor însumau 87,34 miliarde de lei (25,4 miliarde de euro) la sfîrşitul lunii noiembrie, cu 1,4% mai mult decît în octombrie şi cu 23,8% mai mult decît în noiembrie 2005. La sfîrşitul lunii noiembrie 2006, populaţia ţinea în conturi bancare 40,44 miliarde de lei (11,77 miliarde de euro). Raportat la luna anterioară, creşterea depozitelor populaţiei este de 2,43% (960 de milioane de lei). Aproape două treimi (63,3%) din depozitele populaţiei sînt constituite în moneda naţională, iar 36,7% în valută. Ponderea depozitelor în lei ale populaţiei este foarte apropiată de cea din noiembrie 2005, cînd reprezentau 63,5% din total. Din totalul sumelor ţinute în conturi bancare de către populaţie 25% erau depozite la vedere.

Sumele ţinute în depozite bancare de firmele din România însumau, la 30 noiembrie, 46,9 miliarde de lei (13,65 miliarde de euro), în creştere cu 21,2% faţă de aceeaşi lună a anului 2005, cînd firmele româneşti aveau depozite bancare în valoare de 38,7 miliarde de lei (10,58 miliarde de euro). Mai mult de două treimi (68,8%) din depozitele companiilor în bănci sînt constituite în moneda naţională. Mai mult de o treime (39,2%) din banii firmelor din bănci erau în depozite la vedere, care însumau 18,37 miliarde de lei (5,34 miliarde de euro). Totuşi, raportul între depozitele în monedă naţională şi cele în valută echivalate în lei a fost influenţat de diferenţa de curs valutar. Între sfîrşitul lunii noiembrie a anului 2005 şi 30 noiembrie 2006, leul s-a apreciat cu 6% faţă de moneda europeană, de la un curs de 3,6549 lei/euro pînă la 3,4344 lei/euro.